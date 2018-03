Um rapaz de 18 anos ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, no contorno viário norte. O acidente ocorreu no fim da manhã da sexta-feira, dia 23, próximo do trevo de acesso a Linha São Paulo. Envolveram-se uma Van Kia Besta e uma motocicleta Yamaha, ambos com placas de Concórdia. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista saiu da pista e caiu. O condutor ficou com ferimentos nas pernas. Apenas danos materiais de pequena monta foi registrado.