Cruzeiro e AGN pela chave B abrem a segunda rodada do Estadual LCF. Mais sete jogos movimentam a rodada no sábado.

A segunda rodada do Estadual da Liga Catarinense, Taça Econcreto Estruturas se inicia na noite desta sexta-feira. Em quadra, a estreia do Cruzeiro Futsal de Joaçaba que recebe a equipe da AGN Capinzal ás 20h15 no ginásio da AABB em Joaçaba. A partida abre a segunda rodada da chave B.



Também pela chave B, mas no sábado, a equipe da Liga Caçador Futsal/FME recebe a equipe do Fraiburgo Futsal que faz sua estreia no Estadual. A partida acontece ás 20hs no ginásio Flávio Cruz em Caçador.



Em Piratuba, ás 20h15, a equipe da AEP Piratuba Futsal estreia diante de sua torcida recebendo a equipe do Catanduvas Futsal, um dos líderes do Estadual. A partida acontece no ginásio da escola Amélia Poletto.



Em Lages, ás 21hs, a equipe do Lages Futsal faz sua estreia na competição. No ginásio Jones Minosso, a equipe lageana recebe o atual campeão da Liga ADC/Curitibanos. A equipe de Curitibanos vem de um empate em casa e busca a primeira vitória na competição.



Pela chave A, mais quatro jogos movimentam a segunda rodada. Em Pinhalzinho, á 20hs o duelo será entre Pinhalense e ADBF Bom Jesus do Oeste no centro de eventos Aloísio Floss. Ambas equipes não alcançaram a vitória na estreia. A Pinhalense vem de empate enquanto que Bom Jesus estreou em casa com derrota.



Em Dionísio Cerqueira, também as 20hs, a equipe do Arsenal recebe o Seara Futsal. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição. A partida acontece no ginásio Adelino Mangine.



Em Palmitos, encontro de líderes. A equipe da AAPF Palmitos, líder da chave, recebe o vice-líder ADAF Saudades. Ambas estrearam com vitória na competição. Palmitos venceu fora de casa, enquanto que ADAF Saudades venceu em casa diante de sua torcida. A partida está marcada para as 20hs.



Fechando a segunda rodada, em Xanxerê no Benjamin Menegolla, a equipe do Expressivo Futsal faz sua estreia na competição. Depois de anos afastado do futsal, a equipe estreia diante de sua torcida encarando o Maravilha Futsal que estreou em casa com vitória. A partida acontece ás 20h15.



Artilharia



A briga pela artilharia iniciou acirrada neste ano. O artilheiro do Estadual no momento é de Maravilha. Bruno Reis Tessaro já balançou a rede por quatro vezes no primeiro jogo. Leandro Sulzbach(Lê) da ADAF Saudades é vice artilheiro com três gols.

(Fonte: Ascom/LCF)