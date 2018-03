A equipe da AEP – Termas de Piratuba Futsal, que vai atuar na temporada de 2018, foi oficialmente apresentada aos patrocinadores, apoiadores, autoridades e imprensa na noite desta quinta-feira, dia 23, no Centro de Eventos do município.

Na apresentação os participantes conheceram os jogadores, a comissão técnica e a diretoria do time, além das empresas apoiadoras e patrocinadoras da equipe em 2018. “Foi um evento simples e com o objetivo de mostrar aos atletas, as empresas que nos dão o suporte que precisamos para dar segmento no projeto. Também foi o momento de apresentar aos patrocinadores, a equipe que vai representar as empresas e o município nas competições deste ano”, comenta Tiago Grassi, que é um dos diretores. “A gente bateu na porta destas empresas, pediu recursos e já estamos fazendo a primeira prestação de contas”, destaca Grassi.

O técnico Serginho Schiochet, que está na AEP desde 2017, destacou ao discursar, que o Futsal pode ser referência para o município. “Estamos dando continuidade a um trabalho iniciado em 2015 e que pode seguir crescendo. Cheguei ano passado aqui e decidi ficar agora também, por acreditar no projeto. Piratuba já é destaque em Educação, no Turismo e demais segmentos e sem dúvidas, pode ser destaque também no Esporte, através do Futsal”, garante ele. “Agradeço aos patrocinadores e apoiadores, pois sem recursos, nada é possível, então, a gente vai trabalhar muito para dar a resposta, dentro e fora de quadra”, adianta Schiochet.



O prefeito de Piratuba, Olmir Benjamini – Bile, também participou e comentou em seu pronunciamento, que a Prefeitura segue apoiando a AEP. “Fico feliz em ver este pessoal trabalhando, como se fossem dois times. Um, destes atletas apresentados e que vão correr em quadra, e o outro, o dos dirigentes, que estão se dedicando para viabilizar os recursos e para fazer que tudo seja realizado da melhor forma. A Prefeitura vai seguir apoiando, acreditamos que o projeto vai sim contribuir com o futuro do esporte e das crianças”, destaca. “Também quero agradecer ao Serginho, que decidiu ficar em Piratuba, a gente sabe do potencial e também da humildade dele”, registrou Bile.

Ainda durante o evento, o diretor presidente da Companhia Hidromineral de Piratuba, Jair Gomes, fez a entrega de um cheque à diretoria, como parte do recurso que será destinado ao clube neste ano.

Apresentação para a torcida:



A AEP já estreou na Liga Catarinense de Futsal deste ano. O primeiro jogo foi em Curitibanos contra a ADC, atual campeã da competição, e o placar foi de 02 a 02. Agora o Termas faz a estreia em casa e apresenta o time para a torcida, neste sábado, dia 24. Também em jogo válido pela Liga Catarinense, o time vai enfrentar o Catanduvas Futsal. A partida acontece no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack, às 20:15h. O ingresso custará R$ 5,00. Crianças com até 10 anos não pagam.



(Fonte: Cristiano Mortari/ Ascom AEP)