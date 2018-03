O Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba levou aproximadamente quatro horas para combater um incêndio em madeireira, próximo da área central do município. O fato o ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira, dia 23. O estabelecimento está localizado na rua Primeiro de Maio.



Conforme informações do Grupo Magronada, além de Piratuba, um caminhão combate dos bombeiros de Capinzal também foi acionado para auxiliar no combate às chamas. De acordo com informações, as chamas teriam se alastrado rapidamente em um local onde havia pilhas de madeiras, possivelmente para secagem. Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Grupo Magronada, em janeiro desse ano, um princípio de incêndio já havia sido registrado neste estabelecimento.