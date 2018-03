Ex-Prefeito de Peritiba, Joares Pelicioli, é preso após trabalho conjunto do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar da região. Conforme amplamente noticiado na imprensa da região, o ex-Prefeito Municipal de Peritiba, Joares Pelicioli, foi condenado em segunda instância por crimes de loteamento irregular do solo e crime de responsabilidade (art. 1º, caput, X, do DL 201/67, e art. 50, caput, I, da Lei 6.766/79), ao cumprimento de pena de prisão em regime inicial semiaberto.





Após determinação do Superior Tribunal de Justiça, no dia 1º de março de 2018, foi expedido mandado de prisão, que estava pendente de cumprimento, tendo em vista que o réu não havia sido encontrado na sua residência e era considerado foragido.





Diante disso, com o intuito de dar início ao cumprimento da pena de prisão a que foi condenado o ex-Prefeito Municipal, o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil da região, obteve informações do paradeiro do procurado e passou a tentar localizá-lo.





Na data de hoje, após novas informações recebidas, a Polícia Civil de Água Doce localizou o ex-Prefeito no Município, em uma fazenda de propriedade de um irmão, e deu cumprimento ao mandado de prisão.





Agora, o ex-Prefeito Municipal será encaminhado ao Presídio, onde dará início ao cumprimento da pena.

(Fonte: Ministério Público).