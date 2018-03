Um caminhoneiro ficou ferido em uma saída de pista, seguida de capotamento. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 23, no KM 75 da BR 153, na serra do Caroveira, em Irani. O fato envolveu uma carreta, placas de São Pedro do Sul, carregada de calcário. O motorista, de iniciais L.L, de 23 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntáriios de Irani e conduzido ao Pronto Atendimento Médico, com suspeita de hemorragia interna.

O Corpo de Bombeiros realizou ainda a limpeza da pista utilizando 1500 litros de água, para evitar novos acidentes no local.