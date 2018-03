Supermercados vão abrir as portas no feriado da Sexta-Feira Santa

Os supermercados de Concórdia vão trabalhar na Sexta-Feira Santa e ficarão fechados no domingo de Páscoa. Essa definição foi divulgada pelo Sindilojas, que representa os empresários, na tarde de hoje.

Também ficou acertado que os funcionários que trabalharem no feriado têm direito a receber das empresas 100% de hora-extra. O horário de atendimento dos supermercados na Sexta-Feira Santa, no próximo dia 30 de março, será das 8h às 13h.

No sábado, 31 de março, a maior parte do comércio de Concórdia vai trabalhar à tarde. Com a mudança de legislação, fica a critério de cada empresário definir se irá abrir as portas ou não dos estabelecimentos.