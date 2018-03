Um carro desgovernado atingiu dois veículos e uma residência na tarde desta sexta-feira (23) no Loteamento Arco Íris, em Capinzal.

O acidente aconteceu por volta das 13h40min na Rua Sady Domingos Brancher e envolveu um GM Cruze com placas de Capinzal. O automóvel estava estacionado na frente da residência do proprietário, onde inesperadamente desandou vindo a atingir a traseira do VW Fox com placas de Capinzal que foi projetado contra um poste.

O Cruze seguiu em alta velocidade por mais de 100 metros da rua e só parou depois de colidir contra uma residência e o Fiat Siena que estava na garagem do imóvel. Por sorte ninguém se feriu.

Fonte: Rádio Capinzal