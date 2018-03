A Polícia Civil de Concórdia recuperou parte dos produtos furtados no dia oito de março em um estabelecimento comercial no centro de Concórdia. Deposi de um trabalho de investigação, os policiais localizaram nesta manhã de sexta-feira, dia 23, parte dos artigos esportivos que estavam em duas residências no bairro Santa Rita.

Agora será instaurado um inquérito policial sobre o crime. Segundo informações, o prejuízo foi de aproximadamente R$ 5 mil. Quatro mulheres, com idade entre 18 e 26 anos, entraram na loja. Enquanto algumas desviavam a atenção de vendedoras, as outras praticavam o furto. As mulheres chegaram fazer compras para disfarçar o furto. As câmeras de videomonitoramento ajudaram nas investigações.