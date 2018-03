A Prefeitura de Concórdia se manifestou sobre a notícia, publicada no site da Rádio Aliança, que tratou sobre a possibilidade de Fábio Ferri, hoje no MDB, ser o novo secretário Municipal de Saúde através de uma eventual indicação do PSB. No fim da manhã desta sexta-feira, dia 23, a Assessoria de Comunicação enviou um comunicado à redação da Rádio Aliança, rechaçando essa possibilidade

A Administração de Concórdia informa que não fez nenhum convite a Fábio Luiz Ferri, como está sendo ventilado nas entrelinhas de algumas matérias jornalística dos meios de comunicação do município. Reforçamos que não está sendo cogitada nenhuma mudança no quadro de secretariado, nem mesmo em cargos que compõem o primeiro escalão da equipe de governo.



A Administração lamenta a forma com que a informação está circulando e se coloca à disposição para esclarecimentos e ou dúvidas.

De acordo com o noticiado pela Rádio Aliança, informações de bastidores dão conta de que o PSB, que hoje integra a base de sustentação do Governo Municipal fez uma sondagem para ter o ex-vereador e ex-secretário do Desenvolvimento Regional, Fábio Ferri, em seus quadros. Ferri também foi candidato a vice-prefeito derrotado nas últimas eleições municipais. Haveria também a possibilidade, caso houvesse assinatura da ficha de filiação, da sigla indicar o nome de Ferri ao Executivo Municipal de Concódia para ser o titular da pasta da Saúde.