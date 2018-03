Pela primeira vez, Concórdia será sede de um encontro Mesorregional do PSDB Mulher, na noite desta sexta-feira, 23. O objetivo da reunião, conforme a presidente estadual da sigla, Anna Carolina Martins, que estará em Concórdia é ouvir as propostas das mulheres de todo o Estado, para na sequência formular um plano com estas sugestões, que será entregue ao candidato tucano ao Governo do Estado no mês de maio, em um grande Encontro Estadual.

A presidente do PSDB Mulher de Concórdia, Lenir Comin, comenta que é uma honra e também uma grande responsabilidade sediar um evento deste porte. “Nosso partido está à frente de um dos maiores municípios do Oeste Catarinense e isso aumenta nosso papel em envolver o público feminino de forma efetiva na política. A mulher tem uma força e qualidades importantes nos processos de liderança, organização e gestão”, afirma ao ressaltar que no encontro as mulheres terão a oportunidade de apresentar ideias, sugestões e reinvindicações.

Ao todo, o PSDB Mulher irá realizar nove encontros neste formato, envolvendo as regiões de todo o Estado catarinense. “As mulheres estão inseridas nesse contexto do PSDB forte e que está focado em conquistar o Governo do Estado esse ano. Para isso, precisamos de candidatas preparadas e de uma militância aguerrida em todas as regiões. É esta mensagem que nossas lideranças querem passar a todas: é muito importante a mobilização para alcançarmos nossos objetivos”, ressaltou Anna Carolina.

O local do evento será a sede da ABCelesc a partir das 19h30. Além de uma Deputada Federal, o PSDB catarinense tem atualmente uma prefeita, duas vice-prefeitas e 40 vereadoras.

(Fonte: Divaleia Casagrande)