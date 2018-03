Evento acontece neste sábado, dia 24, no Parque de Exposições.

Acontece na tarde deste sábado, dia 24, a 5ª Edição do Leilão Geral de Gado em Concórdia. O ato será no Parque de Exposições, a partir das 14h.



Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense, Haroldo Vendrúsculo, destaca que a expectativa é movimentar cerca de R$ 700 mil com a venda de aproximadamente 500 animais.



Todas as 61 mangueiras do local já estão lotadas. De acordo com Vendrúsculo, todos os animais são de 30 criadores da região. "Sempre movimentávamos de R$ 550 a R$ 600 mil em negócios. Mas agora a expectativa é maior porque o número de animais também é maior", destaca Vendrúsculo.