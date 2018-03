Nesta quinta-feira (22) o Galo do Oeste somou mais um ponto pela Série A do Catarinense, a equipe concordiense teve grande chance na primeira etapa com a bola tirando tinta da trave, mas placar final da partida foi de 0 a 0 no Estádio Vidal Ramos Júnior.



Ambas as equipes necessitavam somar pontos e precisavam da vitória para sair da zona de rebaixamento, mas as chances criadas não resultaram no tão aguardado gol, a equipe comandada pelo técnico Raul Cabral esteve bem organizada taticamente, conseguindo avançar ao ataque em diversas oportunidades, na segunda etapa com as alterações feitas a equipe passou a pressionar mais os adversários ficando próxima da vitória, porém não conseguiu balançar as redes, somando somente um ponto nesta rodada.



A equipe já retorna aos treinos nesta sexta-feira (23) e inicia a preparação para o confronto contra a equipe de Joinville neste domingo (25) às 18h no Estádio Domingos Machado de Lima, para a partida os ingressos seguem os valores de R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia), e mulheres não pagam ingresso.



Para a partida a direção, comissão técnica e jogadores pedem o apoio do torcedor para empurrar o Galo rumo a vitória, que pode fazer com que a equipe consiga fugir da zona de rebaixamento e poder entrar na zona de classificação para se manter na Série A em 2019.

(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)