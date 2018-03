Um assalto foi registrado por volta das 16h da tarde desta quinta-feira em Seara. A ação de meliantes ocorreu no Mercado Nações, localizado na rua Brasil, bairro das Nações.

Conforme informações da Polícia Militar um homem moreno, jovem, e vestindo boné vermelho, moletom azul e calção vermelho teria entrado no estabelecimento e cometido o assalto.

Ainda não há confirmações do que foi levado do Mercado. Segundo informações o ladrão teria fugido sentido o campo do bairro das Nações.

Polícia faz buscas na região no intuito de localizar o autor.

Quaisquer informações podem ser repassada a Polícia Militar através do telefone 190.

(Fonte: Belos FM/Via André Krüger).