O empresário Darlan Elias Storchio procurou a reportagem da Rádio Aliança para explicar a compra do veículo Línea, que foi leiloado pela Administração Municipal anterior, no fim do ano de 2016. Ele enviou uma nota para a imprensa, fazendo alguns apontamentos para, de acordo com ele, cessar "os questionamentos a que vem sendo exposto", em relação a esse procedimento.



Darlan teve o nome citado pelo vice-prefeito Edilson Massocco, durante entrevista ao vivo no Jornal Aliança, no dia 13 de março. Na ocasião, o atual vice-prefeito se manifestou sobre a compra do carro Equinox para o gabinete do prefeito Rogério Pacheco, que gerou repercussão nas redes sociais e meios de comunicação.



Durante sua fala, Massocco citou que seu gabinete, hoje, não tem veículo à disposição. "(...) estranhamente, no mês de novembro, pós-eleição, a um mês de entregar o mandato, o carro do ex-vice-prefeito foi leloado com o valor que eu tenho aqui em nota fiscal. Inclusive, o carro do ex-vice-prefeito estava avaliado em R$ 26.700, foi leiloado por R$ 13.400. Quem ofertou o maior lance foi Darlan Elias Storchio! Darlan Elias Storchio que é filho de um ex-diretor de Urbanismo da Administração anterior. Mas como frisei, foi o que ofereceu o maior lance".



Em nota assinada e datada do dia 21 de março de 2018, Storchio, que teve o nome citado, alega ter sido questionado sobre a compra do carro. Conforme a nota, "muitas ligações foram recebidas nos dias que se sucederam. Os aplicativos de whatsapp e e-mails viraram verdadeiras 'desgraças' ao senhor Darlan, que, de forma insistente, vem sendo questionado acerca da polêmica gerada."



O documento enviado ao Jornalismo da Rádio Aliança, ressalta também a forma como o veículo foi adquirido. "Considerando, que, para os lotes de número 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 25, não foram ofertados lances, após a primeira tentativa, o leiloeiro reiniciou a sessão de lances, que à medida que iam sendo considerados como lances vencedores, o arrematante era encaminhado para pagamento e extração de recibo e competente Nota Fiscal. O resultado da segunda seção de lances ficou assim demonstrado (...). Lote 4, Darlan Elias Storchio, valor de R$ 13.400,00 e Nota Fiscal 000559081. (...)".



Em um dos parágrafos, afirma que "portanto, serve a presente nota para que seja dado conhecimento a todos que possam interessar, que o Notificante sempre agiu dentro da legalidade, tendo adquirido veículo de leilão em razão de sua defasagem e necessidade de consertos, prezando pela mais firme lisura e transparência".