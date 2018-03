Vantuir Ferreira, acusado de tentativa de homicídio, vai a Júri Popular a partir das nove horas desta sexta-feira, dia 23, no Fórum da Comarca de Concórdia. Ele é acusado de tentativa de homicídio praticado contra Eduardo Mateus Antunes, no Loteamento Frei Lency. O fato ocorreu no dia 16 de setembro 2016. O agressor investiu contra a vítima com uma faca. O réu estava em liberdade onde foram fixadas medidas cautelares, naquela ocasião.

E na segunda-feira, dia 26, às oito horas, no Fórum da Comarca de Ipumirim, ocorre o Júri Popular, de Nécio Mauro Hock, um dos acusados do assassinato de mãe e filha, em Linha Guaraipo, interior de Arabutã.

A Sessão do Júri será presidida pela juíza de direito, Marciana Fabris, na acusação estará o promotor de justiça substituto Alexandre Penzo Betti Neto e a promotora Naiana Benetti, como assistente de acusação estará Wellington Berner Pereira. Na defesa, os advogados Vilson de Souza e John Lenon Sartoretto.

(Com informações do repórter André Krüger).