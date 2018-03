A Associação Concordiense de Futsal vai estrear no dia sete de abril contra a Chapecoense, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A informação consta no site da Federação Catarinense de Futsal, que divulgou a tabela do primeiro turno do Campeonato Catarinense da Divisão Especial de 2018.



Ainda conforme a tabela, a ACF jogará contra o Jaraguá e São Lourenço, ambas em casa, nos dias 10 e 18 de abril. No dia dois de maio, o duelo é contra São Francisco, no litoral norte.



No dia 12 de maio, enfrenta o Tubarão e 30 de maio o adversário será o Joaçaba, no Centro de Eventos.



Depois a ACF fará dois duelos fora de casa contra o Blumenau e Joinville, nos dias 15 e 23 de junho.



Por fim, o time da ACF jogará em casa contra o Mafra, no dia 27 de junho.