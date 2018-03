O Parque Estadual Fritz Plaumann, de Concórdia, será um dos pioneiros do país a ter um controle populacional do javali. A iniciativa foi discutida nesta semana entre a Ecopef (gestora do parque), Polícia Militar Ambiental, Embrapa, Cooperativa Caipora, moradores das comunidades rurais do entorno do Parque e Instituto do Meio Ambiente (antiga Fatma).



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 22, a engenheira agrônoma, Elaine Zuchiwschi, coordenadora estadual de Controle de Espécies Exóticas do IMA, destacou que o javali é uma espécie exótica, ou seja, que não pertence à fauna dessa região. "Houve uma introdução desses animais em 2015 na região do parque, de forma intencional, trazida por caçadores para que se estabelecesse uma população para caça", explica a Elaine.



Ela afirma que o objetivo é controlar essa população, que ainda é considerada pequena, mas que já está trazendo prejuízos para as propriedades rurais vizinhas ao parque.



O trabalho consistirá na instalação de um sistema de monitoramento na área do parque para descobrir onde estão esses animais e, através de armadilhas, fazer a captura e posterior abate desses javalis. "Esse trabalho será feito pelos pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves. A intenção é ver como está a sanidade desses animais selvagens para que não haja, por exemplo, nenhum comprometimento à sanidade das propriedades de suínos", completa. Também haverá o aproveitamento do material biológico desses animais para pesquisas.