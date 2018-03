Uma nova informação circula nos bastidores políticos nesta quinta-feira, 22 de março. Está se ventilando a possibilidade de o ex-secretário regional e ex-vereador, Fábio Ferri, e candidato a vice-prefeito derrotado nas eleições de 2016, ser o próximo secretário de Saúde do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco.

O encaminhamento cogitado é que Ferri sairia do MDB para se filiar ao PSB, que faz parte da coligação que administra o Município. O presidente do PSB de Concórdia, Idair Piccinin, não confirma essa informação, mas conta que amanhã, 23 de março, será realizada uma reunião da executiva do partido e esse assunto pode estar em pauta.

Fábio Ferri, que ainda faz parte do MDB, confirma que foi sondado pelo PSB e diz que está analisando a situação. Atualmente, ele trabalha para o governo do Estado, em Florianópolis.