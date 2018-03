Uma pessoa ficou ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos, registrado na manhã desta quinta-feira, dia 22, em Concórdia. A colisão foi na SC 283, próximo do Instituto Federal Catarinense, em Fragosos. Envolveram nesta colisão um Citroen C4, um Fiesta, uma caminhonete e motocicleta.

A motociclista de 20 anos, foi conduzida ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco por uma equipe do Bombeiros Voluntários de Concórdia que atendeu a ocorrência. Ela sofreu varias escoriações leves. Na hora do acidente havia muita neblina, o que pode ter contribuído para a colisão dos veículos.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para realizar o levantamento do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).