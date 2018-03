Documentação será enviada para a Polícia Civil, que fará a investigação do caso.

Laudo não aponta causa de acidente com morte no contorno norte

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia não chegou a um resultado conclusivo sobre as causas do acidente de trânsito, que resultou na morte de Leonir Luiz Gambin, registrada na terça-feira, dia 13, no contorno viário norte de Concórdia. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira, dia 21. Agora o documetno será encaminhado para a Polícia Civil de Concórdia, que irá investigar o caso.



O acidente ocorreu quando a carreta, dirigida pela vítima, descia o novo traçado do contorno viário norte de Concórdia para acessar o contorno. Por alguma razão, o veículo não conseguiu fazer o contorno da rótula, fez um "L" e foi projetada para fora da pista, capotando várias vezes e parando sobre uma plantação de pinus. A carreta estava carregada de farelo de soja. A cabine ficou completamente destruída e o motorista teve morte instantânea.



(Com informações do repórter André Krüger).