A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense – CONSÓRCIO LAMBARI e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense – CIS AMAUC realizaram nesta quarta-feira, 21 de março de 2018, na Sala de Reuniões da Amauc, as Assembleias conjuntas das três entidades.

O Prefeito de Seara e Presidente da Amauc, Edemilson Canale, destacou a importância destes encontros, onde cada prefeito tem o espaço para manifestar como está a sua realidade. “Tivemos uma manhã de muito trabalho, com uma intensa pauta, aonde tratamos assuntos de interesse de toda a nossa região, como o recolhimento das carcaças pela empresa CBRASA, as recomendações do Ministério Público do Trabalho quanto ao possível recolhimento de fundo de garantia dos servidores ACTS, ainda analisamos as contas e o parecer do conselho fiscal relativo ao balanço geral de 2017 da Amauc e consórcios os quais foram aprovadas”.

Uma preocupação levantada pelo prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco e que é comum a todos os prefeitos é quanto a contratação de profissionais para atender a demanda do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária SISBI/SUASA, que padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar.

A Prefeita de Peritiba e Presidente do CIS/Amauc, Neusa Maraschini, destacou os grandes avanços já alcançados pelo CISAmauc, quanto a convênios com clinicas médicas, laboratórios de imagens e exames “a saúde passa por um momento de transição aonde será necessário que nós e nossos gestores se adequem as novas realidades e juntos buscar soluções que sejam eficientes e venham de encontro com a demanda de nossos munícipes”.

O Prefeito de Irani e Presidente do Consórcio Lambari, Sivio Antônio Lemos das Neves, destacou como é essencial o compartilhar das realidades de cada município “em nossas reuniões percebemos que salvo algumas particularidades as dificuldades que enfrentamos são comuns a todos”. Reforçou que o momento pede cautela e que os encaminhamentos para o processo de Licenciamento Ambiental Consorciado, muito embora tudo esteja ajustado conforme determinado por Lei “precisamos ter o serviço redondo, para que ao contratarmos os profissionais esses possam iniciar o seu trabalho, caso contrário iremos trazer mais uma despesa aos municípios e esse não é o nosso objetivo”.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)