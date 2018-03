Vale alimentação no valor de R$ 350,00 mais ganho real de 0,6%. Esta foi a proposta da Administração Municipal, durante a terceira rodada da negociação salarial dos servidores públicos municipais, realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 20 de março. O prefeito Rogério Luciano Pacheco e o vice-prefeito, Edilson Massocco, levaram a proposta para mesa de negociação e agora, vão aguardar o encaminhamento a ser dado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Concórdia e Região, que deve marcar para os próximos dias, uma assembleia com os servidores associados.



Além da reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do período – que deve ficar em torno de 1,81% - a Administração Municipal oferece ganho real ao servidor, que acaba agregando ao seu salário mais que a correção. Mas o que representará um ganho ainda maior é o vale alimentação, que mais que dobrará de valor, pois atualmente é pago R$ 170,00. O benefício entra em dinheiro junto ao salário do servidor. Além da proposta financeira, também haverá a manutenção de cláusulas sociais. A redação final da proposta será encaminhada no início da manhã de quinta-feira, 21.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)