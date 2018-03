A equipe de handebol feminino da AAU - UnC Concórdia iniciou a temporada 2018 com algumas novidades, dentro e fora de quadra.

Em relação aos patrocinadores o técnico está feliz pois foram mantidos os do ano passado (UnC, Prefeitura Municipal, COT, Águia Seguros, Iveco Carboni e Caitá Supermercados), e anunciou a chegada da Unimed, que também passa a apoiar o grupo.

Na comissão técnica, o preparador de goleiras, Jorge Takeo, em função de suas atividades profissionais solicitou seu desligamento. No seu lugar, Rômulo Dias chega para integrar o grupo e assumir essa função.

Assumindo a preparação física da equipe, um velho conhecido da torcida concordiense assume o lugar do professor Eliakim Custódio, que também se desligou do grupo no fim do ano passado. Trata-se do goleiro da ACF Concórdia Fustal, o professor Roger Rotta.



Do lado de dentro da quadra o técnico Alexandre Schneider trouxe neste primeiro momento, três atletas para compor o grupo. São elas: a armadora, Karine Halmenschlager, a goleira Maitê de Lima Dias e a pivô, Nadyne Morcineck.



Sobre novas contratações, o técnico salientou que: "se houver necessidade até metade no ano a expectativa é de quem sabe reforçar ainda mais a equipe, em função das varias competições que vamos participar este ano. Neste sentido estamos reconstruindo o grupo e mais felizes com a proposta inicial, agregando novos profissionais ao projeto, agregando novos parceiros e sendo reconhecidos e valorizados pelos parceiros antigos. E isso nos deixa muito felizes".

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)