Fase de treinamento da equipe adulta inicia no dia 28 de março em São Bernardo do Campo (SP).

O ano iniciou com quatro atletas da AAU UnC Concórdia sendo convocadas pelo técnico Jorge Dueñas, para uma das fases de treinamento da Seleção Brasileira de Handebol Feminino Adulto, que acontecerá de 28 de março a 06 de abril em São Bernardo do Campo (SP).

As convocadas para esta fase de treinos são: Tauani Schneider, Daise Oliveira, Maitê de Lima Dias e Agda Rafaela.

Para o técnico da AAU, Alexandre Schneider, é um motivo de muita alegria para toda equipe e comissão técnica.

"Independente de termos atletas na Europa que fazem parte do grupo da Seleção Brasileira, existem espaços para que nossas atletas possam conquistar essas vagas e fazer parte do projeto da equipe adulto do Brasil, pensando na Olimpíada de 2020 e nos eventos que vem a partir de agora, como o Panamericano e Mundial. E tenho certeza de que outras, se estivessem em condições físicas, caso da Isaura, Talita e Nadyne que vem se recuperando de lesões, poderiam também compor este grupo inicial. E esperamos que elas possam render o máximo e quem sabe, algumas delas estejam compondo o grupo de Seleção Brasileira, porque a gente sabe do potencial delas e do trabalho que é realizado aqui em Concórdia".

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)