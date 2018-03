Na tarde desta terça-feira, 20, foi realizada a solenidade de passagem de comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara. A cerimônia foi realizada no ginásio da Escola de Educação Básica Rosina Nardi, em Seara.

Prestigiaram a solenidade, o comandante da 4ªRPM/Fron, Coronel Clóvis Lopes Colpani, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar/Fronteira, Tenente-Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o prefeito de Seara, Edemilson Canale, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee, entre outras autoridades civis e militares e demais convidados que acompanharam os atos.

Na ocasião, o 1º Tenente Claudemir Adelino Ronning passou o comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara ao 2º Tenente André Diego Marques da Rosa.

O 1º Tenente Ronning esteve à frente da Corporação pelo período de um ano e nove meses. O novo comandante, 2º Tenente Marques, é natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Filho do 1º Tenente BM Sérgio Marques da Rosa e da senhora Ione Marques da Rosa. Bacharel em Direito pelo IESA – Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo – RS, em 2006. Especialista em Direito Constitucional pela UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, em 2009.

Bacharel em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar da Trindade, tendo concluído o curso de formação de Oficiais no dia 04 de dezembro de 2015. Foi declarado Aspirante a Oficial da Polícia Militar em 04 de dezembro de 2015, tendo realizado o Aspirantado no 20º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Concórdia.

Foi promovido ao posto de 2º Tenente em 04 de junho de 2016. No 20º Batalhão de Polícia Militar, o 2º Tenente Marques exerceu a função de Chefe da Seção de Patrimônio e Logística no período de 04 de junho de 2016 a 1º de maio de 2017.

Foi Chefe da Seção de Planejamento e Operações do 20º Batalhão de Polícia Militar no período de 12 de dezembro de 2016 a 25 de abril de 2017.

Em 16 de janeiro de 2017, assumiu, também, a função de Oficial – Corregedor do 20º Batalhão de Polícia Militar, permanecendo na função até o dia 30 de janeiro de 2018.

No dia 02 de maio de 2017, assumiu a função de Comandante do Pelotão do Curso de Formação de Soldados, tendo sido secretário do curso até o dia 15 de dezembro de 2017, sendo responsável pela formação intelectual e técnica de 28 Policiais Militares.

Posteriormente, assumiu, ainda, a função de Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, a qual abrange os municípios de Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Irani, Presidente Castello Branco, Alto Bela Vista e Peribita.

Exerceu a função de Comandante da 2ª Companhia até a publicação de sua transferência para comandar a 3ª Companhia de Polícia Militar, com sede em Seara.

Novos equipamentos e armas

Durante a solenidade de troca de comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara foram entregues aos Policiais Militares de Itá, Paial, Seara e Xavantina, armamentos e equipamentos oriundos de parcerias firmadas entre o Poder Judiciário e o Ministério Público de Seara e Itá, com a participação da Prefeitura Municipal de Xavantina.



Para a Polícia Militar de Seara foram entregues dois kits operacionais Spark, duas carabinas CTT calibre .40 e uma máquina fotográfica, totalizando o montante de R$ 25.019,50; para a Polícia Militar de Itá e Paial, dois kits operacionais Spark, no valor de R$ 10.236,50; e para a Polícia Militar de Xavantina, um kit Spark e uma carabina CTT calibre .40, os quais perfazem um investimento de R$ 9.725,00.



As Sparks são armas não letais, utilizadas para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente o agente ofensor, preservando vidas e minimizando danos à integridade das pessoas detidas.



Já a carabina .40 denominada CTT (Carabina Tática Taurus), é uma arma leve, de rápido manejo e utilização. Utiliza carregadores em aço, com capacidade de 30 cartuchos. É utilizada como arma de apoio pelas guarnições e possui maior precisão de disparo e alcance. O seletor de tiro e segurança e o retém do ferrolho possuem teclas ambidestras, o que favorece a utilização do armamento pelo Policial Militar nas atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

