Não há suspeitos nesse momento do assassinato de Artêmio Schimdt em Ipumirim. A afirmação é do delegado de Polícia Civil da maior cidade do Vale da Produção, Denis Alves. A policia iniciou as investigações na segunda-feira, dia 19, do crime ocorrido no fim de semana e que tirou a vida do empresário de 50 anos de idade.



Em entrevista à Rádio Aliança, Alves afirma que "é muito cedo para apontar suspeitos. É boato de que tenhamos suspeitos e estamos trabalhando com todas as linhas de ação possíveis", destaca. Denis diz que pessoas que estavam com Artêmio Schimdt e outras que viram ele entre a noite da sexta-feira, dia 16, e madrugada do sábado, dia 17, estão sendo ouvidas para se chegar a autoria do fato. "Também estamos conversando com familiares para ver se ele tinha recebido ameaça de alguém", completa o delegado. O titular da delegacia de Ipumirim ainda pede a contribuição da população sobre informações que possam elucidar esse caso.



Denis Alves deve receber ainda nesta semana o laudo cadavérico que irá apontar a real causa da morte de Artêmio Schimdt. Informações preliminares apontam que a vítima levou, pelo menos, cinco perfurações de faca na região do pescoço.



De acordo com o que foi informado pela Rádio Aliança, o corpo de Artêmio Schimdt foi achado em uma estrada de acesso a lavoura de milho, na comunidade de Linha Ecruzilhada, na divisa com Lindóia do Sul, na tarde do domingo, dia 18. Na tarde do sábado, dia 17, o carro da vítima foi achado queimado na beira de uma estrada na comunidade de Linha Varanal. Testemunhas haviam dito para a Polícia Militar de que o empresário estaria na companhia de três pessoas em um bar e, na madrugada do sábado, todos teriam deixado o local com o carro de Artêmio Schimdt.

(Com informações do repórter André Krüger)