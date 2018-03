Está em andamento neste mês de março a Sétima Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense. Até a metade do mês de abril, várias atividades alusivas à água estão sendo desenvolvidas com o envolvimento de várias entidades do município de Concórdia. Os trabalhos estão sendo coordenados pelo Comitê da Bacia do Rio Jacutinga.



A programação iniciou no último dia dois e vai até o dia 14 de abril. Nesta quarta-feira, dia 21, acontece a palestra de educação ambiental sobre o aproveitamento da água da chuva. O trabalho será desenvolvido na cidade de Catanduvas e conta com a parceria desta prefeitura, Casan, Secretaria Municipal de Educação e Escola Municipal Alfredo Gomes. Os trabalhos serão desenvolvidos durante todo o dia.



Na quinta-feiraa, dia 22, em Concórdia haverá o Seminário de Boas Práticas em Gestão Ambiental no Alto Uruguai Catarinense, promovido pelo Consórcio Lambari e Acic, no auditório da Embrapa Suínos e Aves. Na sexta-feira, dia 23, acontecerá a Assembleia do Comitê do Rio Jacutinga, no Mini Auditório da UnC Concórdia.



Toda a programação está sendo desenvolvida através de parcerias entre o comitê e entidades como Acic, Aecom, Amauc, Agrocon, CDA, Cidasc, Celesc, Consórcio Lambari, Corpo de Bombeiros Voluntários, Ecopef, Copérdia, EEF, Embrapa, Epagri, Fatma, Fundema, Gelnex, IFC, Associação Queimados Vivo, Polícia Ambiental, UnC e Zat Supermercados.