Está descartado o ataque por enxame de abelhas como causa de morte de mulher, no interior de Seara. A informação é de familiares de Marizete Cantelli, que morreu ao dar entrada no Hospital São Roque de parada cardiorrespiratória. Informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militares de Seara, e divulgadas pela Rádio Belos FM, davam conta de que ela teria sido atacada por abelhas, o que poderia ter resultado em complicações na mulher de 35 anos. A guarnição chegou a ser acionada, mas a mulher de 35 anos foi levada para atendimento médico pelos próprios familiares.



O ataque dos insetos é negado por familiares, que residem na comunidade de Linha Três Fronteiras. As causas da parada cardiorrespiratória serão investigadas. O fato aconteceu no fim da tarde da terça-feira, dia 20. A vítima deu entrada no Hospital São Roque por volta das 19h. Marizette deixa dois filhos.



A vítima está sendo velada na igreja da comunidade de Três Fronteiras e o sepultamento acontece à tarde, em Linha Taquarimbó.