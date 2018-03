O Concórdia Atlético Clube foi multado em R$ 2 mil e não perderá mando de campo pelos incidentes ocorridos na partida contra o Brusque, pelo Campeonato Catarinense. A Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da competição ocorreu na noite da terça-feira, dia 20, em Balneário Camboriú, sede da Federação Catarinense de Futebol.



Conforme a denúncia, no último dia 11, após empate em 1 a 1 com o Brusque pela 13ª rodada, um torcedor do Concórdia Atlético Clube teria jogado um copo plástico, com líquido não identificado, contra o quarto ártibro, Adriano Roberto de Souza, acertando-o nas costas. O autor não foi identificado. o CAC também foi arrolado na denúncia de invasão de campo e ofensa, que teriam sido proferidas pelo diretor de futebol, Joseilton de Almeida da Silva, contra a arbitragem. O ato ocorreu após o apinto final do primeiro tempo de partida. Conforme a súmula, Ilton de Almeida não estaria relacionado para ficar no banco de reservas neste jogo.



Durante a Sessão, a Comissão Disciplinar decidiu absolver o dirigente da acusação de estar no banco de reservas sem estar relacionados. Porém, o clube foi multado em R$ 1 mil pela invasão de campo do dirigente e pelo copo atirado nas costas do quarto árbitro.