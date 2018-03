Uma mulher moradora de Seara pode ter morrido por complicações em função de ataque de abelhas. O fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, dia 20. Conforme a Rádio Belos FM, de Seara, a vítima era moradora de Linha Três Fronteiras, interior do município, e teria sofrido uma parada cardiorrespiratória, enquanto era conduzida para atendimento médico no Hospital São Roque.



De acordo com informações preliminares da Rádio Belos FM, a vítima, identificada como Marizete Cantelli, teria sido atacada pelo enxame de abelhas. Ela foi socorrida pelos próprios familiares e encaminhada para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Seara também foi chamado, mas os familiares já tinham chegado ao hospital com a vítima, enquanto que a ambulância se deslocava para encontrar o carro em que a vítima estava para fazer o translado. Porém, ela pode te morrido tão logo tenha dado entrada no hospital



Não há informações sobre as circunstâncias desse suposto ataque de abelhas.



(Com informações do repórter André Krüger)