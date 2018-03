Proposta é do deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.

Promover o debate entre a sociedade civil e a administração sobre as políticas públicas de prevenção que contribuam para reduzir o alto índice de mortalidade juvenil e sensibilizar a população acerca da problemática, em Santa Catarina. Esses são os objetivos da proposta, protocolada na Assembleia Legislativa pelo deputado Neodi Saretta, instituindo a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens. Conforme o texto, a semana deverá ser incluída no calendário oficial do Estado, sendo realizada, anualmente, na segunda quinzena de novembro.



“Para enfrentar o altíssimo índice de homicídios entre os jovens, o debate entre a sociedade civil pode contribuir significativamente para reduzir esse drama que afeta milhares de famílias brasileiras”, ressalta Saretta. Conforme a proposta do deputado, o Poder Público poderá realizar, em parceria com movimentos sociais de juventude, entidades da sociedade civil e universidades, debates, palestras, campanhas, manifestações, marchas, entre outras atividades que ajudem a divulgar e conscientizar a população sobre o problema.



Estatísticas divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, 983 homicídios registrados em todo território catarinense em 2017. De acordo com pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil tem a 7ª maior taxa de homicídios de jovens de todo o mundo.

(Fonte: Ascom/deputado Neodi Saretta/PT)