A temporada 2018 da Liga Catarinense de Futsal começou em grande estilo. Foram jogos equilibrados e também goleadas que marcaram a primeira rodada da Taça Econcreto Estruturas.



A rodada teve início em Seara com a volta de duas grandes forças do futsal. Em quadra, Seara Futsal e Pinhalense empataram em 2 a 2 com um público pra mais de mil pessoas.



Em Bom Jesus do Oeste, o estreante ADBF Bom Jesus acabou sendo derrotado em jogo equilibrado para a equipe da AAPF Palmitos pelo placar de 1 a 0.



Em Saudades, jogo de 12 gols marcaram a estreia da ADAF Saudades e o atual vice-campeão da Liga o Guarany de Xaxim. Vitória da equipe saudadense pelo placar de 7 a 5.



Em Maravilha, a equipe do Maravilha Futsal estreou com vitória em casa diante da sua torcida. A equipe venceu o Arsenal de Dionísio Cerqueira pelo placar de 6 a 3.



Em Capinzal, a equipe da AGN não tomou conhecimento do AC Coração do Contestado e estreou com vitória pelo placar de 7 a 1 diante de sua torcida.



Em Catanduvas, o Catanduvas Futal também venceu em casa. Diante da Liga Futsal Caçador/FME, a equipe catanduvense fez 5 a 1.



Fechando a rodada, em Curitibanos, a abertura da competição marcou um grande clássico com ADC/Curitibanos e AEP Piratuba empatando em 2 a 2.



A próxima rodada acontece neste sábado com nove jogos. Confira:



Pela chave A, em Pinhalzinho a equipe da Pinhalense recebe a equipe da ADBF Bom Jesus do Oeste. Em Dionísio Cerqueira, o Arsenal estreia em casa recebendo o Seara Futsal. Em Palmitos, a equipe da AAPF Palmitos recebe a ADAF Saudades. E fechando a rodada, em Xanxerê, o Expressivo Futsal estreia diante de Maravilha.



Pela chave B, em Caçador, a Liga Futsal Caçador/FME recebe a equipe do Fraiburgo Futsal. Já em Joaçaba, o Cruzeiro estreia diante do AGN Capinzal. Já em Piratuba, o Piratuba Futsal encara a equipe do Catanduvas Futsal. Fechando a rodada, o Lages Futal estreia em casa diante do atual campeão da Liga o ADC/Curitibanos.

(Fonte: Ascom/LCF)