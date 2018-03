Nas próximas semanas, a Casan deve lançar o Edital de Licitação para a construção da nova rede de esgotametno sanitário e implantação da estação de tratamento, em Itá. O assunto foi discutido na última semana durante reunião em Florianópolis. O encontro reuniu a cúpula da estatal e membros do Executivo de Itá. O investimento nessa área deverá ficar próximo dos R$ 9 milhões. A expectativa inicial é que os trabalhos comecem em 2019 em Itá.



Na ocasião, também foram assinados dois convênios entre a Prefeitura de Itá e a Casan. Um dos convênios é para a ampliação da rede de água na comunidade de Adolfo Konder. A Casan fará a doação de toda a tubulação e a prefeitura de Itá irá executar o serviço. “Algumas famílias ainda não tem a água do poço encanada. Agora, com essa parceria entre Prefeitura e Casan, vamos levar a água até as cassas desses moradores”, comemora o prefeito Jairo Sartoretto.



O outro convênio é destinado à Linha Jucão. Também a Casan fará o repasse de tubos para a construção de uma nova rede de água e a prefeitura executará os serviços. O encanamento será feito do poço artesiano da comunidade até as residências, beneficiando sete famílias.