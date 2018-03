Na manhã desta terça-feira, 20, na Escola Básica Municipal Anna Zamarchi Coldebella, Distrito de Santo Antônio, aconteceu a cerimônia alusiva à volta das atividades da Patrulha Escolar nas escolas municipais.



Prestigiaram o evento o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20ºBPM/Fron), Tenente-Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o Promotor da Vara da Infância e Adolescência, Marcos de Martino, a Secretária Municipal de Educação de Concórdia, Márcia Calderolli, a Diretora da Escola Básica Municipal Anna Zamarchi Coldebella, Marize Machado da Rosa, representantes da Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Anna Zamarchi Coldebella, Inácio Leidon e Cirlei Leidow, os integrantes da Patrulha Escolar, Soldados PM Ferreira e Gabriel, além de professores, servidores e alunos daquela escola.



Na ocasião, alguns alunos apresentaram textos em italiano, cuja língua estrangeira é a implantada exclusivamente na unidade de ensino. Houve também a divulgação oficial do vencedor do Concurso Cultural, que escolheu a nova logomarca da escola.



A Patrulha Escolar retoma as atividades e realizará em breve uma reunião com gestores das escolas, Ministério Público, Conselho Tutelar, Secretarias da Educação Municipal e Estadual e todos envolvidos no programa Rede de Segurança Escolar.

(Fonte: Polícia Militar).