A suspensão da venda de carne de frango da BRF para a União Europeia (UE) já dura seis dias. Depois dessa decisão anunciada na última sexta-feira, a expectativa é que o mercado volte ao normal após a reunião que será realizada entre técnicos do Ministério da Agricultura e autoridades sanitárias da Europa na próxima sexta-feira, dia 23 de março.

O secretário de Estado da Agricultura, Airton Spies, conta que manteve contato nesta terça-feira, 20, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que confirmou a data da conversa. Spies diz que esse encontro que vai ocorrer em Bruxelas, na Bélgica, será decisivo. “Nossa expectativa é que o ministério mostre aos europeus todos os fatos relacionados à exportação de carne de frango, destacando a segurança do nosso controle sanitário”, destaca.

Na última sexta-feira, 16 de março, o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de frango de 10 unidades da BRF, incluindo nessa lista Concórdia, Chapecó e Capinzal. Em nota a BRF e associações que representam o setor produtivo deixaram claro que apostam todas as fichas neste encontro marcado para o dia 23 de março.

O bloco europeu é um importante mercado para avicultura catarinense e respondeu por 15,2% das exportações de carne de frango em 2017. No último ano, 147,8 mil toneladas do produto foram destinadas aos países da UE, gerando um faturamento de US$ 364, 9 milhões.