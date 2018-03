O motorista de um caminhão, de São Miguel do Oeste, pode dizer que nasceu de novo após um acidente que aconteceu no final desta manhã na ponte Alfredo Ítalo Remor, em Joaçaba. O caminhão, que estava carregado de telhas, ficou pendurado na mureta de proteção da ponte, onde várias tragédias já aconteceram. Uma carreta de Dionísio Cerqueira também se envolveu no acidente.



Segundo informações dos motoristas, ambos faziam o sentido Herval d´Oeste/Joaçaba, quando a carreta teria ficado sem freios. “Eu fiz uma curva fechada em Herval já sem freio e entrei na ponte, foi quando vi três caminhões na minha frente, tirei deles para não bater na traseira e fui para a contra mão, nisso vinha um carro pequeno, foi quando puxei para a minha direita para não bater e acabei batendo no caminhão de telhas”. Relatou o motorista da carreta.



O motorista do caminhão não conseguiu controlar o veículo e bateu contra a mureta, para sua sorte o caminhão parou, prensado pelo concreto. Ele revelou que por pouco não atropelou uma mulher e uma criança que atravessam a ponte no exato momento.



O Samu foi deslocado até o local, mas não houve feridos. Por conta do acidente a ponte foi interditada, sem previsão de liberação e há filas nos dois sentidos da rodovia.



(Fonte: Portal Eder Luiz)