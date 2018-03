Em função do conserto de dois vazamentos na área central de Concórdia, toda a cidade de Concórdia está sem água nesta terça-feira, dia 20. A informação é confirmada pela Agência Regional da Casan. Conforme o comunicado, a rede estourou em dois pontos. Sendo um na esquina entre as ruas Dr Maruri e do Comércio e a outra na Adolfo Konder, próximo dos Correios.



De acordo com a Casan, o conserto já está sendo efetuado. A previsão para o retorno do abastecimento é no período da noite desta terça-feira, dia 20. O restabelecimento total do sistema está previsto para o final da noite de quinta-feira, dia 22. A recomendação é para que a população economize água.