Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada no final da tarde desta segunda-feira,19, na BR 153, na serra do Irani. Segundo a condutora do VW/Voyage de Concórdia, ela fazia sentido Concórdia para Irani, quando estava ultrapassando um outro veículo na faixa dupla.

Ela informou que foi tocada por um outro veículo vindo a perder o controle da direção saindo da pista colidindo em um barranco.

O veículo ficou com o rodado pra cima. Ela sofreu apenas escoriações leves.

Policiais da PM Ambiental de Concórdia estava passando no local e ajudaram a socorrer a vítima e sinalizar a rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)