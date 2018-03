Os dois representantes do Alto Uruguai Catarinense iniciaram a Liga Catarinense com um empate. No fim de semana, o Futsal Seara recebeu o Pinhalzinho e ficou no 2 a 2. Pelo mesmo placar, o AEP Piratuba conquistou um ponto fora de casa contra o Curitibanos.



Na próxima rodada, o Futsal Seara irá a Dionísio Cerqueira enfrentar o Arsenal e Piratuba recebe o Catanduvas. Os jogos serão no próximo sábado, dia 24.