Sitercomoc alega que, mesmo com a iminente saída da empresa, objetivo é garantir acordo aos trabalhadores.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Revendedoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Serviços de Lavagens de Veículos e Estacionamentos Rotativos de Chapecó e Região, Sitercomoc, solicitou a mediação do Ministério do Trabalho para que se iniciem as tratativas de aumento salarial para os funcionários da empresa Merlos Jr, que opera a área azul, em Concórdia.



Conforme o presidente da entidade ligada aos trabalhadores, Juscemar da Maia Pavão, o mês de março é a data base da categoria. "No dia 22 do mês passado, houve a solicitação de negociação e foi enviada uma pré-pauta para a empresa. Como a Merlos Jr não apresentou nenhuma data, fizemos um pedido de intermediação junto ao Ministério do Trabalho e estamos aguardando uma sinalização", explica Pavão.



O líder sindical adianta que a questão a ser acertada é mais econômica. O pedido proposto é de aumento de 5%.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, a empresa Merlos Jr já solicitou junto a Prefeitura de Concórdia um rompimento amigável de contrato. A concessionária alega não ter mais condições de pagar o valor mensal ao Executivo Municipal para explorar o serviço. Mesmo diante dessa situação, o Sitercomoc afirma que pretende levar a negociação adiante. "Quando houver a troca de empresa, a maioria dos trabalhadores de hoje devem ser recontratados pela futura concessionária. O objetivo é, nessa situação, manter o que for acordado com a Merlos Jr", finaliza Juscemar Pavão.