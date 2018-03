Criança apresenta má formação do coração e foi levada para hospital de referência nesse tipo de tratamento.

Um bebê de 45 dias que estava internado no Hospital São Francisco de Concórdia foi transferido para Joinville, no início da tarde desta segunda-feira, dia 19.

Segundo informações, o bebê apresentava problemas de saúde e precisou de um atendimento especializado. O paciente foi levado para Joinville, que é referência nesse tipo de cuidado. A criança, uma menina, apresenta má formação no coração.

Uma equipe dos bombeiros voluntários de Concórdia realizou o transporte do hospital até o aeroporto municipal, através da ambulância. No local, uma aeronave aguardava para realizar o transporte até o norte do estado.

(Com informações do repórter André Krüger).