A Prefeitura de Concórdia arrecadou R$ 5.264.000,00 com o Imposto Predial e Territorial Urbano de Concórdia, o IPTU. O pagamento à vista ou primeira parcela venceu no último dia 15.



A informação é da Secretaria Municipal de Finanças de Concórdia. A expectativa é arrecadar aproximadamente R$ 9,5 milhões com o tributo, através de 32 mil contribuintes na Capital do Trabalho.



De acordo com o secretário Jacir Mazocco, o montante arrecadado corresponde a 55,40% do total esperado. "Foi menor do que no ano passado, quando 65% pagou a vista", compara Mazocco. Ele acredita que a maioria das pessoas preferiu pagar de forma parcelada em função da crise econômica, o que faz com que o dinheiro esteja mais curto para a população.



As próximas cinco parcelas do IPTU em Concórdia vencem no dia 15 de cada mês.