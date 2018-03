Na última sexta-feira, dia 16, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou a suspensão temporária dos embarques de carne de frango da BRF para a União Europeia. Em Santa Catarina são três plantas impedidas de vender o produto para o bloco europeu, localizadas nos municípios de Concórdia, Chapecó e Capinzal.

A medida é preventiva e temporária e foi estabelecida pelo próprio Brasil enquanto presta esclarecimentos sobre as denúncias da terceira fase da Operação Carne Fraca. Segundo a BRF, os produtos já alocados na União Europeia ou produzidos e embarcados antes de 16 de março podem ser comercializados e utilizados sem restrições.

Na próxima semana, técnicos do Ministério da Agricultura irão até Bruxelas para reunião com autoridades sanitárias da União Europeia. A expectativa é de que após o encontro, a medida seja reavaliada.

O bloco europeu é um importante mercado para avicultura catarinense e respondeu por 15,2% das exportações de carne de frango em 2017. No último ano, 147,8 mil toneladas do produto foram destinadas aos países da UE, gerando um faturamento de US$ 364, 9 milhões.

O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Airton Spies, ressalta que a medida preventiva é válida apenas para os frigoríficos da BRF e exclusivamente para os produtos com destino à União Europeia, não comprometendo outras empresas e mercados. “O impacto deve ser pequeno já que a União Europeia representa 10% das exportações de carne de frango do país e as exportações seguem normalmente para outros mercados importantes. Além disso, esperamos reverter essa situação o mais rápido possível”.

O Governo de Santa Catarina apóia o esforço do Ministério da Agricultura em fiscalizar e sanear os problemas encontrados no setor, visando preservar a imagem do produto brasileiro no mercado global.

Em Santa Catarina, Governo do Estado, iniciativa privada e produtores rurais trabalham em conjunto para manter a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal. O status sanitário catarinense é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e as carnes produzidas no estado são comercializadas nos mercados mais exigentes do mundo. “A carne de frango catarinense disponível no mercado é garantida em sua qualidade por um rigoroso controle sanitário e, portanto, pode ser consumida com toda confiança”, afirma Airton Spies.

Avicultura em SC

Santa Catarina é o segundo maior produtor de aves do Brasil, com 2,1 milhões de toneladas produzidas em 2017. Boa parte deste total é destinada ao mercado externo. Hoje, o estado exporta 46,2% de sua produção, que chega a 120 países ao redor do mundo. Os principais mercados da carne de frango catarinense são: Japão, Países Baixos (Holanda e Bélgica), China, Arábia Saudita e Reino Unido.

A avicultura tem o maior Valor Bruto da Produção Agropecuária catarinense, com um faturamento de R$ 6,2 bilhões em 2017.

(Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura)