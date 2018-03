Na tarde da última quinta-feira, dia 15, o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, participou da entrega de três Dispositivos Elétricos Incapacitantes (SPARK). Os equipamentos foram doados pelo Fórum da Comarca de Ipumirim e os três municípios de abrangência (Ipumirim, Lindóia do Sul e Arabutã) foram beneficiados.



A entrega aconteceu no Fórum da Comarca de Ipumirim, onde estiveram presentes a Juíza de Direito, Marciana de Frabris, o Promotor de Justiça, Alexandre Penzo Beti Neto, o Sub Comandante do 20º 20ºBPM/Fron, Capitão Carmiliano do Amarante, o 1º Tenente Geraldo Silva Martins Junior, o Comandante da Polícia Militar de Ipumirim, Sargento PM Marcelo Roger Rui, o Comandante da Polícia Militar de Lindóia do Sul, Sargento PM Junior Mecca Barbosa e o Comandante da Polícia Militar de Arabutã, Sargento PM Aldair Dalla Costa.



As armas de menor potencial ofensivo, projetadas e empregadas unicamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente, são extremamente importantes para o serviço policial e sua utilização está regulamentada por lei específica, Portaria 006 - D Log, de 29 de novembro de 2007.

(Fonte: Polícia Militar)