Fato ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira, dia 19.

Duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas com relativa gravidade, após colisão entre motocicleta e veículo, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 19, no acesso a Presidente Kennedy.



Envolveram-se na batida uma moto Yamahar e um utilitário Pampa, ambos com placas de Concórdia. De acordo com informações colhidas pela reportagem da Rádio Aliança, a motocicleta seguia pela via pavimentada em direção ao bairro Sintrial e a Pampa vinha de uma estrada secundária para acessar a rodovia, quando houve o choque.



O condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações e a carona foi socorrida com suspeita de hemorragia interna e de fratura nas duas pernas. Os dois foram levados para o Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)