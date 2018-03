Todas elas não correm risco de morte. Acidente com Jirico foi na manhã do sábado, dia 17.

Três vítimas permanecem internadas no HSF

Três das quatro vítimas de um acidente com jirico permanecem internadas no Hospital São Francisco de Concórdia. Nenhum deles corre risco de morte. A informação é do setor de responsabilidade social da instituição.



Permanecem sob cuidados médicos a mulher de iniciais I.R, de 34 anos e dois adolescentes, de 15 e 13 anos. O condutor do veículo, de inicias, A.L, 41 anos, já recebeu alta.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, todos estavam em um jirico, trabalhando em propriedade rural, em Linha são Paulo. O veículo teria perdido os freios em uma descida íngreme e capotado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência com seis viaturas, sendo quatro ambulância e dois veículos de apoio e resgate. Uma das vítimas, chegou a ficar presa embaixo do veículo. O acidente foi na manhã do último sábado, dia 17.

(Com informações do repórter André Krüger).