Considerada uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro no primeiro trimestre do ano a Páscoa é sempre aguardada com expectativa pelos empresários dos mais diferentes setores. No Oeste catarinense, de acordo com levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina (FCDL/SC) e CDL Concórdia com 20 empresas associadas 81,82% dos empresários consultados preveem acréscimo nas vendas em comparação com o ano passado.

O levantamento ainda revela que em relação a variação de volume de vendas, 40,91% acreditam em 5% de aumento, 22,73% em mais de 10% e 18,8% até 10% de ampliação dos resultados. Para atrair a clientela 86,36% apostam em promoções voltadas exclusivamente para o período.

Em relação ao tíquete médio para 36,36% deve ficar em torno de R$101 a R$150. E para 31,82% entre R$51 a R$100. “Os números apontam elevação em diferentes áreas, a Páscoa deixou de ser uma data comemorativa que abrange apenas as lojas voltadas as delícias de doces, é uma data que agrega os demais estabelecimentos. Essa é a 5ª melhor data para o setor e o nosso comércio está alinhado para receber bem e vender muito em característico na semana que antecede a celebração”, comenta o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

No Estado a avaliação realizada com 20 cidades de maior potencial de consumo revela que metade dos consultados estima tíquete médio de até R$ 100, sendo que o otimismo é de que a faixa de oscilação fique na metade superior: 37% apostam este percentual entre R$50 e R$ 100, enquanto 13% aguardam vendas de até R$ 50.

Para a entidade as compras de Páscoa representam sim uma injeção no comércio que iniciou 2018 com boas probabilidades de negócios. A simbologia do ovo de páscoa, o coelho e o almoço do feriado de sexta-feira Santa a base de peixe permanece forte na visão do consumidor. O chocolate sim é importante, mas só ele não garante a venda. Nos estabelecimentos da cidade atrativos como brinquedos para as crianças e brindes para os adultos.

Segundo avaliação da entidade os supermercados e lojas especializadas em doces são os departamentos que mais devem crescer, mas os clientes estão buscando algo a mais na hora de agradar. Investindo em presentes como peças de vestuário, acessórios e itens de beleza. “Os chocolates são complementos para quem busca presentear. As crianças adoram os tradicionais ovos de páscoa, mas quando acompanhado de um brinquedo melhor ainda. Os adultos da mesma forma, as mulheres adoram um item de maquiagem ou beleza, por exemplo, e se acompanhado de deliciosos chocolates o presente fica completo”, analisa Maciel.

Para atender a demanda com qualidade no sábado, dia 31, será Dia Mais de vendas no comércio de Concórdia. Os estabelecimentos estarão funcionando em horário diferencial até às 17h sem fechar ao meio-dia. “Já estamos fomentando essa importante data e para isso apostamos em ações de divulgação como em rádio e nas mídias sociais. O cliente ainda quer gastar menos, mas isso não é um problema, as empresas estão entendendo esse novo posicionamento e a partir disso criando estratégias para vender mesmo assim. Estamos em constante adaptação e sim acreditamos que saímos do patamar estável e entramos em uma linha de elevação”, finaliza o dirigente lojista e empresarial.

(Fonte: Ascom/Fabiana Passarim/CDL/Concórdia)