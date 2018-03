A Polícia Militar (PM) localizou os dois suspeitos pela morte do Sargento Claudecir Barrionuevo, de 45 anos registrada na tarde deste domingo (18) no bairro Jardim Itália, em Chapecó. A ação envolveu centenas de polícias de Chapecó e Região.

O primeiro suspeito foi preso ainda durante a tarde deste domingo na região do bairro São Pedro, após um cerco realizado pela Polícia Militar.

Por volta das 21h o segundo suspeito identidicado como Tiago de Paula Rosa de aproximadamente 25 anos, foi localizado no pátio de uma empresano bairro Efapi. Ele estava escondido dentro da estrutura de uma caixa de água. Em uma troca de tiros com a polícia, o suspeito acabou sendo baleaado e foi a óbito no local.

O homem estava armado com uma pistola calibre 32 e já havia passagens pela polícia por furto e roubo. O local foi isolado e o Intitudo Geral de Pericia (IGP) foi acionado.

(Fonte: ClicRDC)