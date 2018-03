A primeira vitória do Concórdia Atlético Clube no returno da série A do Campeonato Catarinense não veio diante do Avaí. Os dois times empataram em 1 a 1 no jogo válido pela décima quarta rodada da competição. O resultado mantém o time do Galo do Oese na lanterna, porém com os mesmos 12 pontos do Inter de Lages, que é o penúltimo na classificação.



Os gols da partida foram todos no primeiro tempo. No primeiro minuto, Rômulo abriu para os visitantes. O empate do Concórdia veio aos oito minutos, com Gelson e ficou nisso.



Na próxima rodada, o CAC vai a Lages enfrentar o Internacional na noite da quinta-feira, dia 22, às 19h30.